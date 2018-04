[LEAK] Des costumes pour Mario Odyssey, des personnages bonus pour Kirby Star Allies [LEAK] Des costumes pour Mario Odyssey, des personnages bonus pour Kirby Star Allies

Le nouveau trip Nintendo du moment ? Balancer des petits DLC gratuits sur la longueur même pour ses jeux solo, qui ne gonflent pas toujours le contenu mais qui permettent à un titre de rester dans l'actualité à peu de frais.



Et c'est donc ainsi qu'une fouille des codes sources via les dernières MAJ ont permis de découvrir tout un tas de nouveaux costumes à venir pour Super Mario Odyssey, mais pas que puisque Kirby Star Allies va lui avoir droit à deux nouvelles cagues de personnages : une vague 2 avec Adeleine, Daroach et Dark Meta Knight, tandis que la vague 3 se composera de Magolor, Taranza, Susie et les 3 Mages.