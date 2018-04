Bayonetta 2 se vend mieux sur Switch (+ quelques chiffres indés dont Stardew Valley)

Une fois de plus, on ne pourra pas reprocher à Nintendo d'avoir usé de portages sur sa Switch : la firme nous apprend que(incluant le premier) s'est vendue à plus de 400.000 unités depuis sa sortie en février dernier.Sur une période équivalente, la version Wii U était à moins de 300.000 (pas de chiffre officiel pour le total).Concernant les indés :est proche du million de ventes.tape les 500.000 ventes.