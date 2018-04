Le service Switch Online (payant) dévoilé en mai Le service Switch Online (payant) dévoilé en mai

On ignore encore de quoi sera fait le Direct E3 2018 de Nintendo (hormis Smash Bros) mais on sait au moins que le online payant ne devrait pas y prendre trop de place si ce n'est pas du tout puisque le constructeur annonce que toutes les informations sur ce service seront dévoilées au début du mois de mai.



Pour rappel, l'offre sera lancée en septembre prochain, pour, sauf changement de plan, 3,99€ par mois (et 20€ sur l'année).