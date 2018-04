Mobile : Nintendo signe avec Cygames et annonce un premier projet [UP : le trailer]

Nintendo avait prévenu : DeNA ne sera pas le seul partenaire dans le monde du jeu mobile et l'affirmation se vérifie aujourd'hui de manière officielle puisque le groupe vient de signer un accord avec Cygames, autre géant du marché.En ressort l'annonce d'un premier projet,qui sortira cet été sur les territoires asiatiques (plus tard en occident) et le fait que Nintendo récupère 5% des actions de Cygames.UP : Premier trailer.