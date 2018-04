Shadow of the Tomb Raider : les différentes éditions [UP : les premières images !] Shadow of the Tomb Raider : les différentes éditions [UP : les premières images !]

C'est demain en fin de journée que se dévoilera officiellement Shadow of the Tomb Raider avec un premier trailer de présentation et les informations qui vont avec.



En attendant, sachez qu'un petit leak vient de tomber avec un visuel des différentes éditions avec du standard, du steelbook, du dématérialisé mais aussi comme de coutume un collector qui en plissant les yeux proposera une statuette, un artbook et des bonus in-game (dont le retour du piolet).



Le titre sortira le 14 septembre prochain sur PC, PS4 & One.