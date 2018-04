Fire Emblem Warriors a atteint son million Fire Emblem Warriors a atteint son million

On n'a pas vu Fire Emblem Warriors briller autant que prévu au Japon mais il semble que la réception ait été tout autre en occident : Koei Tecmo annonce en avoir distribué un million d'exemplaires à travers le monde, en cumulant tout de même les versions Switch et 3DS.



Autres chiffres, Dynasty Warriors 9 a tout de même atteint le cap des 730.000 (sur trois supports), ce qui est très bien payé au regard de sa qualité, tandis que Attack on Titan 2 dépasse de peu le demi-million (520.000). Enfin, Atelier Lydie & Suelle ne sort pas du marché de niche avec 180.000 exemplaire écoulés.