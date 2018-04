Charts Japon : en attendant la Golden Week

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 16 au 22 avril 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.La sortie deetn'a pas vraiment modifié le bilan japonais : toujours moins de 60.000 au total, avec un peu moins de Switch et un peu plus de PS4.Les prochaines semaines ne seront pas beaucoup plus percutantes, si ce n'est celle du Golden Week qui est toujours l'occasion de voir quelques boosts (à partir du 29 avril).