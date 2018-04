Xbox Game Pass : le programme de mai Xbox Game Pass : le programme de mai

Microsoft a dévoilé la liste des huit titres qui paraîtront le mois prochain dans le programme Xbox Game Pass avec en première ligne State of Decay 2, présent dès le jour du lancement comme chaque titre first-party.



Dès le 1er mai :



- Homefront : The Revolution

- Overcooked

- Sonic & Knuckles (360)

- PES 2018

- The Escapists

- Unmechanical (360)



Dès le 10 mai :



- Laser League (jour du lancement)



Dès le 22 mai :



- State of Decay 2 (jour du lancement)