Charts US : distribution de records pour Far Cry 5, Sea of Thieves et Kirby Switch

Dernière semaine pleine du mois donc l'heure est aux charts US, cette fois pour le mois de mars, avec un marché en baisse par rapport à l'année dernière et notamment sur le hardware, ce qui n'est pas une surprise vu que mars 2017 a vu le lancement d'une nouvelle machine (la Switch en l'occurrence).



Coté Hardware :



- La PS4 est première et maintient donc sa médaille sur l'année en cours.

- Grâce au modèle X, les revenus de la One sont en hausse par rapport à 2017.

- Sur le cas par cas, le pack hardware le plus vendu du mois est la Switch avec Joy-Con Rouge/Bleu.



Coté Software :



- Far Cry 5 se permet de devenir en 4 jours le jeu actuellement le plus vendu de l'année aux USA. En terme de revenus, il s'offre le record de la franchise avec carrément le double de Far Cry 3.



- Kirby Star Allies bouscule tous les pronostics : le titre fait le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, avec quasiment le double de revenus (+90%) que le précédent tenant du titre, à savoir Nightmare in Dream Land en 2002 sur GBA. Tempérons tout de même un minimum : ce dernier était vendu 30 % moins cher que l'épisode Switch.



- Et pour rester dans les exploits, sachez que Sea of Thieves fait le meilleur lancement de l'histoire de Rare, du moins depuis que NPD existe, c'est à dire depuis 1995 et la sortie de Donkey Kong Country 2 sur Super Nes.



Le top de mars aux USA :

(Classement fait à partir des revenus)

(Pas de prise en compte du dématérialisé pour Nintendo)

(Prise en compte du dématérialisé sur PC uniquement sur Steam)



1. Far Cry 5

2. Sea of Thieves

3. MLB 18 : The Show

4. Kirby Star Allies

5. Grand Theft Auto V

6. Call of Duty WWII

7. Mario Kart 8

8. Ni No Kuni II

9. NBA 2K18

10. Monster Hunter World



11. Super Mario Odyssey

12. Zelda : Breath of the Wild

13. PlayerUnknown's Battlegrounds

14. Rainbow Six Siege

15. A Way Out

16. Assassin's Creed Origins

17. Dragon Ball FighterZ

18. FIFA 18

19. Splatoon 2

20. UFC 3



L'actuel top 2018 aux USA :



1. Far Cry 5

2. Monster Hunter World

3. Dragon Ball FighterZ

4. Call of Duty WWII

5. GTA V

6. NBA 2K18

7. Playerunknown's Battlegrounds

8. Sea of Thieves

9. MLB 18 : The Show

10. Mario Kart 8