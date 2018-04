Xbox Game Pass : PES 2018 rejoint State of Decay 2 pour le programme de mai Xbox Game Pass : PES 2018 rejoint State of Decay 2 pour le programme de mai

Microsoft dévoilera demain sa liste de jeux qui intégreront le programme Xbox Game Pass en mai, donc logiquement huit titres qui peuvent aussi bien être des jeux One, 360 que Xbox Original.



Si le premier était déjà connu depuis bien longtemps, State of Decay 2 en l'occurrence, le deuxième vient d'être lâché en petit teasing et il s'agira donc de Pro Evolution Soccer 2018 qui essaiera de se constituer un petit public en pleine crise (la licence n'aura plus les droits UEFA dès la prochaine édition).