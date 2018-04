Sonic Mania a dépassé le million de ventes Sonic Mania a dépassé le million de ventes

Sonic Mania Plus sortira au Japon, ce qui n'est pas une annonce surprenante mais l'article de Famitsu apporte une autre information bien plus intéressante : le Sonic Mania original a dépassé le million de ventes depuis sa sortie en août 2017.



On en profite donc pour rappeler que Sonic Mania Plus sortira cet été (PC, PS4, One, Switch), avec version boîte pour 30€, incluant le mode de jeu « Encore », de nouveaux personnages et la possibilité d'y jouer à quatre en mode Compétition. Tout ce contenu bonus sera également vendu sous forme d'un DLC pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base.