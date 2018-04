Xenoblade Chronicles 2 : infos sur la MAJ 1.4.0 Xenoblade Chronicles 2 : infos sur la MAJ 1.4.0

Le suivi de Xenoblade Chronicles 2 reprend sa route avec l'arrivée de la MAJ 1.4.0 ce 27 avril qui sera dans les grandes lignes uniquement consacrée à ceux qui ont craqué pour le Pass. Voici donc.



Pour tous :



- Possibilité d'échanger de l'expérience contre des pièces de Poppi. (*)

- Nouvelle option de tri.



Pour ceux qui ont le Season Pass :



- Ajout de la Lame rare Poppi Buster (pour tous, et via une nouvelle quête).

- Ajout de la Lame rare T-eLos Re (tirée de Xenosaga, à obtenir via le système de cristaux avec un taux de chance apparemment très élevé). (*)



(*) Uniquement en deuxième run ou plus.



Monolith rappelle également qu'il reste encore de nombreuses choses à découvrir pour les possesseurs du Pass avec, à partir du mois de mai, de nouvelles quêtes, Lames Rares (dont une « particulière »), défis, un mode de difficulté Extrême et une extension scénarisée (fin d'année).