Detroit : un nouvel extrait vidéo

Désormais Gold et en attendant la démo jouable qui arrivera dans quelques heures,accueille une nouvelle vidéo et plus exactement un extrait montrant Markus (l'un des androïdes jouables, ici joué par Jesse Williams) en apparente mauvaise posture. Il s'agit probablement d'une séquence intervenant tôt dans l'aventure donc le risque de spoil reste minime.Cette nouvelle production de Quantic Dream sortira le 25 mai sur PS4.