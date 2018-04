Dragon Ball FighterZ : Zamasu Fusionné s'illustre Dragon Ball FighterZ : Zamasu Fusionné s'illustre

En attendant le trailer de présentation et la date de sortie qui va avec, Bandai Namco nous propose huit petits visuels « officiels » (hors scans donc) pour Zamasu Fusionné, troisième des huit personnages promis pour le Season Pass de Dragon Ball FighterZ.



On ignore encore si ce personnage arrivera seul ou en duo comme ce fut le cas pour Bardock et Broly.