EDF 4.1 : le spin-off débarque sur Steam

Sorti en fin d'année dernière au Japon,est un spin-off à la sauce shoot'em up où l'on incarnera donc exclusivement la classe attitrée pour shooter tout un tas d'insectes sous six grosses missions avec cinq niveaux de difficulté et une soixantaine d'armes à chopper.On revient sur ce point pour vous apprendre qu'une version Steam vient tout juste d'être annoncée avec une sortie proche : ce 26 avril, avec les textes US. Étrangement, D3 Publisher reste muet concernant la localisation de la version PS4.