Brave Neptunia : ce sera donc pour la PS4

Annoncé le mois dernier,sera donc à destination de la PlayStation 4 comme vient de l'annoncer Compile Heart même si rien ne garanti encore l'exclusivité : le site officiel du jeu affichait à la base également les plates-formes Steam, One et Switch, avant d'être mis à jour. Peut-être un full-set pour une sortie occidentale.Les premières informations concrètes arriveront dans la semaine via le Dengeki PlayStation avec une certaine curiosité derrière ce spin-off action 2D. En effet, tiré d'une franchise purement japonaise, cet épisode sera spécialement pondu par Artisan Studios, un développeur québécois.