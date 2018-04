Charts UK : God of War PS4 s'offre le meilleur lancement de la franchise Charts UK : God of War PS4 s'offre le meilleur lancement de la franchise

Avec un jour d'avance sur nos habitudes, voici le rapport UK pour les ventes softwares du 16 au 22 avril avec évidemment au top niveau la présence de God of War qui se permet deux records : actuellement l'exclusivité first-party la plus vendue de l'année (pas difficile vu qu'il n'y avait que Shadow of the Colossus jusqu'à présent) et surtout le meilleur lancement de l'histoire de la franchise avec 35 % d'unités supplémentaires par rapport à God of War III pour la première semaine.



Même constat pour Yakuza 6 mais pas à la même mesure : le titre fait également le meilleur lancement de la série mais avec seulement 300 unités de plus que Yakuza Kiwami. Suffisant pour approuver les récents propos de SEGA, à savoir que la marque fait doucement son trou en occident.



1. God of War (N)

2. Far Cry 5 (-1)

3. Yakuza 6 (N)

4. FIFA 18 (-2)

5. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

6. Super Mario Odyssey (+2)

7. Fallout 4 (=)

8. Playerunknown's Battlegrounds (-3)

9. Zelda : Breath of the Wild (+3)

10. GTA V (-6)