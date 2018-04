Borderlands 3 : Randy Pitchford dément le deal marketing avec Microsoft Borderlands 3 : Randy Pitchford dément le deal marketing avec Microsoft

Il y a quelques jours, une rumeur attestait d'une nouvelle salve de deal marketing pour Microsoft afin de récupérer les droits publicitaires (et les bundles) sur des titres comme Cyberpunk 2077, Anthem, Splinter Cell (!) et Borderlands 3.



Quelques contrats qui sont loin d'être inattendus au regard du passif avec certains des éditeurs/développeurs concernés (The Witcher 3, Assassin's Creed Origins…) mais voilà que Randy Pitchford de Gearbox vient donner un coup de pied dans cette liste en attestant que ce n'était que du vend et que le studio n'avait absolument rien signé avec Microsoft. Voilà qui est clair.



En passant, l'homme en profite pour critiquer les médias qui ont relayé cette information (sous la bannière de « rumeur » néanmoins), ce qui n'est pas une première puisqu'il avait implicitement insulté les journalistes d'Eurogamer de déchets en 2011 lorsqu'ils ont osé leaker des informations sur Borderlands 2 (toutes confirmées d'ailleurs).