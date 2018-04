The Witcher : des nouvelles de la série Netflix The Witcher : des nouvelles de la série Netflix

En 2017, Netflix annonçait la création d'une série The Witcher, spécialement écrit par Lauren S. Hissrich, déjà auteur des séries Daredevil et The Defenders pour le même groupe.



A l'occasion d'un event à Rome, la scénariste a livré une pincée d'informations concernant le projet :



- Si tout se passe comme prévu, la Saison 1 sera lancée courant 2020 mais elle ne peut encore garantir totalement que ce ne sera pas au-delà.

- Cette même Saison 1 est assurée de faire huit épisodes, afin d'éviter des longueurs inutiles propres à d'autres séries qu'on ne citera pas.

- Le script de la saison n'est pas encore terminé et d'autres scénaristes vont bientôt la rejoindre.

- Le script du pilote est lui totalement bouclé.

- Contrairement à ce qu'indiquent quelques rumeurs, non, le casting n'a pas encore débuté.