Housemarque ''dévoile'' son Stormdivers

Comme promis, le studio Housemarque habitué aux jeux purement arcade (…) a profité de l'actuel event croate Reboot Develop pour annoncer son nouveau projet :Un titre qui devrait marquer un changement notable dans la politique du développeur, même si l'on ne pourra que difficilement juger de la chose avec un teaser peu éloquent et trois visuels.On sait qu'il s'agira d'une expérience multi avec un gameplay aérien et un feeling propre au studio avec nervosité couplé à plein d'effets visuels et d'explosions. Voilà voilà… Ah et aussi, on nous signale que l'équipe a combiné son moteur VFX avec l'Unreal Engine 4, et que les serveurs se reposeront sur l'infrastructure Game Tech d'Amazon.C'est tout.