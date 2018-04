Quelques visuels pour Inazuma Eleven Ares Quelques visuels pour Inazuma Eleven Ares

Level-5 a mis à jour le site officiel du plutôt discret Inazuma Eleven Ares avec quelques visuels en petit format, mais également les jaquettes PS4 & Switch qui le sont tout autant. Pas grand-chose de plus à part cela hormis que ce premier épisode HD reprendra toutes les bases des anciens, ajoutant un système de sponsors et nous confirmant pour le moment une soixantaine de joueurs même si l'on sait qu'il y en aura beaucoup plus à l'arrivée.



La sortie est signée pour cet été au Japon, sur les deux supports précités mais également sur mobiles.