Ancestors : le nouveau projet de Patrice Desilets redonne de ses nouvelles Ancestors : le nouveau projet de Patrice Desilets redonne de ses nouvelles

Annoncé il y a déjà trois ans, Ancestors : The Humankind Odyssey est pour rappel la nouvelle production de Patrice Desilets, créateur de la franchise Assassin's Creed et qui a depuis quitté Ubisoft pour œuvrer dans son coin au coeur du studio Panache Digital (le jeu sera édité par Take Two).



L'homme a livré une nouvelle présentation lors de l'event Reboot Develop en Croatie, avec interdiction de diffusion même s'il y a toujours un ninja pour prendre des photos comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le concept reste encore très flou, même si l'on parle d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui nous fera voyager à travers les grandes époques terrestres, dont le point de départ devrait être celui montré ici : incarner un singe en Afrique il y a 10 millions d'années.



La démo de gameplay montrait le singe se déplaçait rapidement d'arbre en arbre, avec un style qui rappelait évidemment Assassin's Creed, chercher à manger, interagir avec d'autres membres de son espèce… On y voyait également de la vie « active » autour de nous, du genre un autre singe attaqué et tué par un crocodile, lui même ensuite tué par un tigre à dents de sabre, avant que ce dernier ne se fasse attaquer par un serpent géant.



Enfin, la courte démo s'achevait par le joueur (donc le singe) qui grimpait pour tenter de voler des œufs d'oiseaux, pour se faire finalement attaquer par un aigle peu commode qui lui a arraché la cage thoracique et bouffé les entrailles. Délicieux.



On n'en saura pas plus sur ce projet qui a visiblement fait applaudir l'assistance sur place.