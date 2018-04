Teasing : le prochain Housemarque annoncé samedi Teasing : le prochain Housemarque annoncé samedi

Ce week-end se tiendra l'event « Reboot Develop » en Croatie et le studio Housemarque y posera ses pattes samedi matin avec un simple « bientôt » comme teasing sur son compte Twitter.



Il est donc probable que le moment soit bien trouvé pour que le développeur, majoritairement affilié à Sony il y a encore peu, annonce enfin son nouveau projet qui sortira « au moins » sur PC, et qui surtout marquera un changement d'orientation pour l'équipe, consciente que son style ne trouve plus preneur en dépit de la qualité de ses productions.



D'ailleurs, le thème de la keynote est suffisamment éloquent : « L'Arcade est mort… Et maintenant ? »