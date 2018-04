Encore des images pour Shenmue I & II Encore des images pour Shenmue I & II

SEGA a mis à jour le site officiel de Shenmue I & II en ajoutant quelques visuels pour chacun des deux titres, à retrouver ci-dessous en attendant la sortie prévue pour cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



On en profitera d'ailleurs pour signaler, à ceux qui avaient encore des doutes, que la mention « textes FR » sur la page Steam n'était pas une erreur : Deep Silver a officiellement confirmé que le titre sera traduit dans notre langue.