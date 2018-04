Dragon Ball FighterZ : Zamasu Fusionné confirmé Dragon Ball FighterZ : Zamasu Fusionné confirmé

Après Broly et Bardock, ce sera donc Zamasu Fusionné qui intégrera le casting de Dragon Ball FighterZ, attestant pour le moment de la véracité de précédents leaks. On ne s'étonnera donc pas de voir un certain Vegeto Blue arriver simultanément.



Pour l'heure, contentez vous de ce premier scan en attendant la date de sortie (et le trailer).