Charts Japon : baisse généralisée, et des rumeurs de rupture pour la PS4

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 9 au 15 avril 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des chiffres aussi bas au Japon : moins de 60.000 consoles vendues la semaine dernière. La baisse se montre d'ailleurs généralisée avec une Switch qui garde les devants et reprend d'ailleurs sa place de machine la plus vendue de l'année en cours, pendant que la PS4 continue de s'écrouler.Officieusement, en tout cas selon Famitsu dont les propos ont été relayés par Resetera, cette baisse pour la PS4 est imputée à des stocks bien moindres de la part de Sony depuis deux semaines, occasionnant quelques ruptures. Tout le problème est qu'on ignore pourquoi cela arrive en cette période, et on laissera chacun spéculer sur la situation.