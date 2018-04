PES : fin de contrat avec l'UEFA PES : fin de contrat avec l'UEFA

Coup dur pour les fans de la franchise Pro Evolution Soccer (quel que soit le nombre restant) : Konami n'a pas renouvelé ses droits sur la licence UEFA, impliquant donc la Ligue des Champions, la Ligue Europa mais également l'Euro lui-même.



Tout cela était entre les mains de l'éditeur depuis 10 ans maintenant et reste à voir si Electronic Arts sautera sur l'occasion pour récupérer l'ensemble et gonfler un peu plus le statut de sa franchise FIFA.



Konami de son coté assure que PES poursuivra son chemin en se concentrant sur d'autres domaines (sans plus de précisions).