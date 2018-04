[Rumeur] Black Ops 4 : un mode Battle Royale ? [Rumeur] Black Ops 4 : un mode Battle Royale ?

Les rumeurs autour de l'absence de campagne solo dans Call of Duty : Black Ops 4 commencent à se vérifier puisque, après Polygon, c'est maintenant Kotaku qui confirme la chose via deux de ses sources apparemment proche d'Activision et de Treyarch.



Un épisode donc 100 % multi, qui inclurait (oh, surprise) un mode Battle Royale spécialement pondu par l'équipe de Raven Software.



Encore une fois, toutes les vérifications seront faites dans un mois, le titre ayant signé sa première présentation pour le 17 mai.