Charts Japon : The Snack World, toujours discret

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 9 au 15 avril 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.La principale entrée de la semaine est donc le portage Switch de, qui se contentera de 35.000 ventes pour le moment, et il était difficile d'en espérer davantage pour la première production de Level-5 sur ce support quand l'original (3DS) était déjà sous les 100.000 il y a un an. Gageons que les choses se passeront autrement avec le futurUne semaine bien calme en tout cas, et c'est vers la suivante qu'on se tournera avec deux arrivées importantes :et