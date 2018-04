Final Fantasy XIV présente sa prochaine MAJ Final Fantasy XIV présente sa prochaine MAJ

Square Enix nous signale que la prochaine MAJ de Final Fantasy XIV (4.3) arrivera à la fin du mois de mai, nommée « Under the Moonlight » et permettant de poursuivre l'aventure Stormblood avec tout un tas de nouveau contenu mais également un nouveau Raid en lien avec l'univers d'Ivalice : le Phare de Ridorona.



Voici ce que vous y trouverez :



- Nouvelles quêtes de l'épopée – L'histoire de Stormblood continue.

- Nouveau raid en alliance – Le Phare de Ridorana.

- Nouveau défi – C'est un secret !

- Nouveau donjon – Le Compas de l'Hirondelle

- Nouvelles quêtes tribales - Les Namazu.

- Nouvelles quêtes annexes – Les quatre animaux sacrés, la reconstruction de Doma et le retour des aventures du célèbre Hildibrand.

- Nouveau donjon sans fond – Les 100 étages du Pilier des Cieux

- La terre interdite d'Eurêka – Pagos, compte-rendu d'exploration.

- Nouveau raid en mode fatal – l'Ultima Arma.

- Ajouts et ajustements au système de jobs et de mirages, au logement, aux actions d'interprétation, ainsi que des nouveaux équipements encore plus puissants, et plus encore.



A part ça, la surprise vient de la Companion App qui n'était au départ qu'un poisson d'avril et qui deviendra donc prochainement une réalité (pas de date précise) avec les bénéfices suivants :



- Organiser leur inventaire et arsenal

- Examiner les tableaux des ventes

- Mettre en vente et/ou acheter des objets

- Enregistrer une Éthérite favorite supplémentaire

- Organiser les inventaires des servants et la sacoche chocobo (*)

- Un servant supplémentaire peut être engagé (*)

- La capacité de la sacoche chocobo est doublée (*)



(*) Uniquement pour les abonnés.