Xbox One : PUBG à l'essai ce week-end

A ceux qui souhaitent s'essayer à Playerunknown's Battlegrounds sur Xbox One (et X) sans débourser un rond, sachez que le titre sera accessible gratuitement (il faut être GOLD) pendant trois petits jours, dès demain 21h jusqu'au dimanche 22 avril à la même heure. Tous les modes seront accessibles et vos points débloqués pourront ensuite être transférés dans la version payante si vous souhaitez poursuivre le combat.



De quoi préparer une nouvelle arrivée de joueurs en attendant la deuxième map qui sortira sur Xbox One le mois prochain.