Dontnod s'apprête à entrer en bourse

Renforcé par le succès de Life is Strange et l'arrivée prochaine de Vampyr (début juin), Dontnod devrait maintenant faire son premier pas sur le marché boursier comme l'atteste son enregistrement à l'Autorité des marchés financiers pour entrer chez Euronext Growth (PME).



Cette volonté n'est pas surprenante vu les récentes déclarations du studio qui souhaite bénéficier de cash pour adopter un modèle économique de coproductions, à savoir financer eux-mêmes « une partie » de leurs chantiers pour récupérer davantage de royalties (le reste allant vers l'éditeur).



Avec actuellement près de 166 employés, le groupe termine son chantier sur Vampyr (Focus Home), travaille toujours sur Life is Strange 2 (Square Enix), a une collaboration avec Bandai Namco pour un titre encore inconnu, et un quatrième projet également tenu secret.



(Source : Le Figaro)