Switch : quand Shinya Takahashi nous tease un potentiel retour de Wave Race

Le retour de la franchise Metroid est déjà une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo, mais voilà que Shinya Takahashi commence également à faire mousser les amateurs de jet-ski en sous-entendant la possibilité d'un nouvel épisode de la franchise Wave Race.



Voici plus précisément sa réponse pour la question sur ce sujet, de la part du groupe Fandom, lors des BAFTAs :



« Peut-être que vous reverrez cette série. On travaille sur beaucoup de jeux et c'est peut-être l'un d'entre eux. Personnellement, j'aime beaucoup Wave Race. »



La question n'était d'ailleurs pas innocente puisque l'homme est le producteur de cette licence qui n'a connu que trois épisodes en 26 ans, initialement lancée sur Game Boy avant de faire réellement parler d'elle sur N64 puis GameCube.