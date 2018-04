[Rumeur] Un Black Ops 4 sans campagne solo ? [Rumeur] Un Black Ops 4 sans campagne solo ?

C'est la grosse rumeur du soir : et si Call of Duty : Black Ops IIII ne proposait pas de campagne solo ? C'est en tout cas ce qu'affirment les sources de Kotaku, évoquant pour la première fois dans l'histoire de la franchise (hors sous-versions old-gen) un épisode 100 % orienté multi sans oublier l'indispensable mode Zombies, et peut-être quelques défis coop comme on a déjà pu le voir par le passé.



En cause ? Tout simplement une question de timing. Treyarch travaillait bien sur une campagne solo mais qui n'aurait apparemment pas le temps d'être terminée pour la sortie en octobre, et on sait très bien que Activision ne retardera jamais un Call of pour le début d'année suivante.



On n'attendra pas longtemps avant de savoir la vérité puisque la présentation officielle doit tomber le 17 mai. Si confirmé, Activision aura néanmoins une petite bouée de sauvetage pour les joueurs solo : la rumeur autour d'un remaster de Modern Warfare 2 qui, coïncidence, serait justement livré sans multi.