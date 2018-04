E3 2018 : date de la conférence Ubisoft E3 2018 : date de la conférence Ubisoft

Ubisoft n'avait pas de raisons de manquer à l'appel de l'E3 2018 et en confirme donc comme prévu la tenue de sa conférence qui se tiendra le lundi 11 juin à 22h00 (heure française).



Y sont attendus des titres comme The Division 2, Skulls & Bones, éventuellement Watch Dogs 3, potentiellement Starlink (si le projet existe encore) et on l'espère un petit Splinter Cell en 'One More Thing'.



Programme de la période E3 (connu pour le moment)



Dimanche 10 juin (08h00) : Conférence Electronic Arts

Dimanche 10 juin (22h00) : Conférence Microsoft



Lundi 11 juin (03h30) : Conférence Bethesda

Lundi 11 juin (22h00) : Conférence Ubisoft