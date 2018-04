Xenosaga : un indice pour du remasters Xenosaga : un indice pour du remasters

Pour beaucoup, « Also Sprach Zarathustra », ça ne vous dira pas grand-chose à moins d'avoir fait LV1 Allemand mais le logo PS2 devrait être suffisamment éloquent sur la provenance de cette vieillerie.



Car on parle ici de Xenosaga Episode III dont la marque ci-dessus vient étrangement d'être à nouveau enregistrée par Bandai Namco aux USA, laissant entendre un possible retour qui irait dans le sens de quelques rumeurs de fin 2017 sur l'arrivée d'une trilogie remasters.



A suivre donc.