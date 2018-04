Un nouveau Castlevania, mais sur smartphone Un nouveau Castlevania, mais sur smartphone

Même s'il y a bien quelques tentatives de temps à autre, comme Super Bomberman R ou le futur remaster de ZOE 2, on ne peut dire que Konami s'implique particulièrement sur console(s) et ce n'est pas l'annonce de Castlevania : Grimoire of Souls qui viendra dire l'inverse, avec une arrivée future exclusivement sur format iOS.



Les bases du gameplay resteront les mêmes, à ceci-près qu'il sera possible de choisir son personnage et de coopérer jusqu'à quatre pour dégommer des bestioles et de gros monstres.



On vous laisse avec ces quelques visuels.