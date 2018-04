Darrell Gallagher (ex- Square Enix) rejoint Microsoft

En un peu plus de 20 ans, Darrell Gallagher en a vu du monde. Simple employé chez Sony, Rockstar puis THQ, l'homme a commencé à prendre du galon en 2005 avec un poste de directeur chez Crystal Dynamics, pour ensuite en devenir le patron quatre ans plus tard. Il est l'homme qui a remis la franchisesur les rails, du reboot àqu'il lança en partenariat (temporaire) avec Microsoft.Un rapprochement pas sans conséquence puisque, après avoir quitté Square Enix en 2015 et passé deux ans dans la discrétion chez Activision, voilà que l'homme est spécialement recruté par Matt Booty (bras droit de Phil Spencer) pour intégrer la team qui dirige Microsoft Studios.Vu le passif du bonhomme, fait essentiellement d'expériences solo, ne reste qu'à espérer que cela se ressentira dans la catalogue futur de la marque Xbox, surtout après avoir lu les