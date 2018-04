EA l'assure : les erreurs autour des looboxes font maintenant partie du passé EA l'assure : les erreurs autour des looboxes font maintenant partie du passé

Récemment nommé Chief Design Officer chez Electronic Arts, Patrick Söderlund a décidé de monter sur l'estrade pour enfin revenir officiellement sur la polémique Star Wars Battlefront II à son lancement, déclarant qu'il n'est plus l'heure de se cacher et de faire comme si tout cela n'avait pas existé.



« Nous devons agir de manière responsable, réaliser que nous avons commis des erreurs, et essayer d'apprendre d'elles en les corrigeant. »



Pour Söderlund, l'existence des lootboxes et des micro-paiements, ça avait évidemment un but commercial, mais l'homme explique que le but premier derrière Battlefront II était de proposer une expérience qui devrait être joué suffisamment longtemps par une large communauté, donc devait avoir un très gros suivi (et une équipe constamment en charge dessus) et avait en somme besoin d'un retour sur investissement.



Tout le problème était que les choses ont été faites un peu n'importe comment, preuve en est selon lui que la beaucoup de joueurs sont sur le retour depuis l'implémentation du nouveau système de progression.



« Je mentirais si je vous disais que ce qui s'est passé avec Battlefront et les lootboxes n'a pas eu d'effet sur EA, en tant que compagnie mais aussi sur nos méthodes de management. »



Car les choses sont désormais claires : pour les prochaines grosses productions EA, incluant le nouveau Battlefield ainsi que Anthem, il n'y a aucune chance de retomber dans ce genre de pratique abusive. Söderlund sait que la confiance reste difficile à retrouver mais assure que les preuves seront bien là.