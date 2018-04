Quelques visuels de plus pour Shenmue I & II Quelques visuels de plus pour Shenmue I & II

SEGA ajoute quelques images supplémentaires pour la base de données de Shenmue I & II, qu'on vous propose donc ci-dessous en remettant les premières si vous aviez loupé la grande annonce de ce week-end.



Une compilation à venir cette année sur PC, PS4 & One (en boîte sur consoles, pour 30€), qui se contenter de « HD-isé » le rendu, tout en améliorant l'interface, les commandes, le choix 4/3 ou 16/9, ainsi que des sous-titres FR en plus des voix japonaises (ou US selon vos goûts).