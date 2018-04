Kotaku : un nouveau Bioshock en chantier Kotaku : un nouveau Bioshock en chantier

Jason Schreier de Kotaku nous révèle l'existence d'un studio « top-secret » de 2K situé à San Francisco, ayant en son coeur quelques anciens du studio Hangar 13 (mais pas que), le tout travaillant actuellement sur un quatrième Bioshock.



L'information a été lâchée dans un post-mordem consacré à Mafia III, où l'on apprend notamment l'annulation en 2017 de Mafia IV (situé à Vegas des les années 70) selon la volonté même des développeurs qui, ne pouvant se consacrer qu'à un seul projet, ont préféré se tourner vers un certain Rhapsody.



Cette nouvelle licence nous proposait, au départ, de jouer un juif russe dont les parents ont été tués dans des camps de travail soviétiques, avant d'être recruté par les américains pour une nouvelle organisation d'espionnage. Car il s'agissait d'un jeu d'infiltration en monde ouvert, situé dans le Berlin des années 80, avec comme petite originalité une mise en avant de la musique : écouter ou jouer du piano aurait pu aider le héros à se concentrer et à résoudre des énigmes.



Malheureusement, le projet est comme qui dirait « parti en sucettes » pour se transformer peu à peu en jeu de super-héros où l'on pouvait utiliser la musique pour balancer des super-pouvoirs, jusqu'à ce que les employés ne comprennent plus rien à l'affaire (le départ de plusieurs développeurs n'a pas aidé), et que la musique passe ensuite à la trappe pour ne garder que le coté super-héros, sans que l'on sache aujourd'hui si le chantier est encore actif.