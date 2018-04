Eurogamer : Mark Cerny de nouveau au front pour la future PlayStation 5 Eurogamer : Mark Cerny de nouveau au front pour la future PlayStation 5

Décidément, la PlayStation 5 a le don de faire parler d'elle à plus de deux ans de son supposé lancement et après Kotaku qui a fait parler ses sources à ce sujet, c'est maintenant Eurogamer qui vient poser son pied dans ce sujet via sa section Digital Foundry.



Avant tout dédié aux simples analyses et prédictions, où l'on estime également que 2020 est l'année la plus légitime pour le meilleur rapport qualité/prix, l'article apporte tout de même une information concrète là encore liée aux sources internes du site : c'est de nouveau Mark Cerny qui mettra la main à la patte pour cette prochaine génération, avec déjà des discussions faîtes avec les développeurs pour concevoir un hardware qui répondra au mieux aux attentes du plus grand nombre.



Un choix qui n'est aucunement une surprise : l'homme a attiré tout la lumière vers lui grâce à Knack son poste d'architecte principal sur la PlayStation 4, et sa volonté d'offrir une machine puissante, accessible pour les développeurs, le tout à un prix situé sous la barre psychologique des 400€.