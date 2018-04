Xbox One : Phil Spencer souhaite rassurer face au manque d'exclusivités solo Xbox One : Phil Spencer souhaite rassurer face au manque d'exclusivités solo

En pleine période God of War et plus globalement dans une année très forte pour les first-party Sony, Microsoft doit faire face à quelques critiques sur les réseaux sociaux envers le manque actuel de productions solo, le plupart de leurs exclus de 2018 jouant avant tout la carte du multi.



Sorte de stigmates liées aux déboires de la Xbox One à son lancement, et une politique qui n'allait pas dans ce sens, ce train de retard devrait être corrigé à l'avenir selon Phil Spencer qui a répondu à Ryan McCaffrey d'IGN, déclarant que toute nouvelle stratégie prend du temps à être mise en place : tout comme les nombreux services (comme le Game Pass) ont mis un moment pour devenir accessibles, Spencer indique qu'il en sera de même pour les first-party, ajoutant clairement les expériences « solo ».



Patience donc, et si Ori and the Will of the Wisps ainsi que Below font partie des exclusivités solo qui arriveront sûrement cette année, les regards restent tournés vers l'E3 avec on l'espère déjà une confirmation du nouveau Fable, en rumeur depuis quelques mois.