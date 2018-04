SEGA : Mega Drive Mini et rétro sur l'eShop Switch SEGA : Mega Drive Mini et rétro sur l'eShop Switch

En plus d'un nouveau Sakura Taisen et surtout la compilation remasters Shenmue I & II, le SEGA Fest a permis d'accueillir deux autres petites annonces.



En premier lieu, on apprend donc que faute de Console Virtuelle pour le moment, SEGA jouera la même carte que le groupe Hamster : ressortir ses vieilleries directement sur l'eShop Switch avec plus de 15 titres prévus pour le moment, dont Sonic the Hedgehog, Phantasy Star et Thunder Force IV. Le début du largage se fera cet été et on nous annonce des « features additionnelles » pour ces versions, qui on l'espère ne se limiteront pas à de la vibration HD.



L'autre annonce, c'est celle de la « Sega Mega Drive Mini ». Après les nombreux clones de la part de multiples tiers, le constructeur fera comme Nintendo en sortant un produit pleinement officiel cette année au Japon, mais dont les détails restent encore à spécifier (dont surtout la liste de jeux).