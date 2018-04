Dragon Quest Builders 2 : le scénario expliqué Dragon Quest Builders 2 : le scénario expliqué

Les développeurs de Dragon Quest Builders 2 se sont décidés à expliquer à quoi s'en tenir scénaristiquement dans cette suite, avec le lien évident envers Dragon Quest II que nous allons vous décrire comme suit.



Contrairement au premier DQB, on ne parlera pas ici d'univers alternatif puisque la vraie fin de DQII est prise en compte : le clerc Hargon et le Dieu de la Destruction Malroth ont été vaincus par les descendants d'Eldrick. Le scénario de Dragon Quest Builders 2 repose donc sur un groupuscule de mages qui voue un culte à Hargon, engendrant par leur puissance la destruction de la totalité des villes et des différents châteaux, ainsi que la capture de l'unique personne qui peut inverser la tendance : un constructeur, donc vous. Pour cela que vous débuterez le jeu en prison.



L'équipe se cache bien en revanche de décrire le but et les intentions de « l'autre » Malroth, un humain qui va vous venir en aide dans votre tâche sous forme d'allié IA.



Dragon Quest Builders 2 sortira sur PS4 & Switch, mais ne dispose pas encore de date de sortie pour le moment.