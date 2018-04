Shovel Knight passe les 2 millions de ventes Shovel Knight passe les 2 millions de ventes

A une époque où Shovel Knight n'était sorti encore nulle part, le studio Yacht Club voulait en vendre 50.000 exemplaires au total pour le considérer comme un succès. Après tout, le développement de base était déjà rentabilisé grâce au Kickstarter.



Et 26 mois plus tard, voilà qu'on nous annonce 2 millions de ventes (chiffre arrêté au 28 février) avec les pourcentages suivants par plates-formes, en notant donc que les supports Nintendo représentent à eux-seuls plus de 50 % du bilan.



PC : 24,4 % - environ 488.000 (dont 70.000 en janvier)

3DS : 23,9 % - environ 478.000

Switch : 17,6 % - environ 352.000 (dont 110.000 en janvier)

Wii U : 14,3 % - environ 286.000

PS4 : 9,1 % - environ 182.000

Le reste (PS3, 360, One, Vita, Mac) : 10,7 % - environ 241.000