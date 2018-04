Charts Japon : une Switch qui passe les 4 millions, et une PS4 en net recul

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 2 au 8 avril 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Après un excellent début d'année, bien supérieur à 2017 d'ailleurs, la PlayStation 4 commence à sérieusement s'essouffler en passant sous la barre des 15.000, un niveau qu'elle n'avait pas connu depuis l'été 2016, à une époque où sa baisse était justifiée par l'attente du modèle Slim. Même si de nombreux jeux restent attendus, pour beaucoup au score incertain (typeà la fin du mois), il faut limite regarder la fin d'année pour connaître le nom du prochain blockbuster à même d'offrir un boost notable à la console :. Et pourquoi pas une baisse de prix tiens.Loin devant, la Switch continue d'être en roue libre et dépasse les 4 millions de ventes LTD. Pour l'anecdote, elle dépassera la semaine prochaine le total du GameCube sur ce territoire.