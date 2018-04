Charts Japon (S) : avril démarre en douceur

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 2 au 8 avril 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Instant de calme dans les charts japonaises et pour cause, l'unique sortie de la semaine dernière fut la version Switch de, un F2P en Cloud Gaming dont on ne peut évidemment saisir le succès (ou non) ici-même.C'est du coup les piliers du moment qui squattent l'intégralité du classement, dontdéjà sur le point de dépasser les 400.000. L'unique sortie importante de cette semaine (donc pour le prochain rapport) sera sur la même machine, à savoir l'adaptation de