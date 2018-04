Xbox One X : six autres jeux 360 patchés

Toujours dans le domaine de la rétrocompatibilité, six nouveaux jeux Xbox 360 bénéficient à leur tour de patch spécial Xbox One X pour un rendu 4K et diverses améliorations dont le frame-rate.Et c'est disponible dès maintenant.Notons que pour fêter cela, tous les DLC desont désormais gratuits.