Kotaku : la PlayStation 5 a peu de chances d'arriver avant 2020 (au mieux) Kotaku : la PlayStation 5 a peu de chances d'arriver avant 2020 (au mieux)

Nous savions que 2018 fera l'objet des premières rumeurs autour de la Next Gen (oui, déjà), et c'est aujourd'hui Jason Schreier de Kotaku qui vient mettre la pain à la pâte en déclarant avoir interrogé pas moins d'une douzaine de ses sources parmi autant de développeurs, et deux dans le lot ont affirmé avoir suffisamment de proximité avec Sony pour savoir que la PlayStation 5 aurait peu de chances d'arriver en 2019 (et encore moins en cette année 2018 évidemment), mais plutôt pour 2020, si ce n'est au-delà.



Ce qui en ressort, c'est que 2020 serait en effet une date toute indiquée pour le lancement de la prochaine génération mais une fois le hardware finalisé dans les grandes lignes, rien n'empêchera le constructeur de stabiliser la date (un peu avant, voir tout simplement après) si les circonstances l'exigent. Du genre quand Microsoft commencera à se positionner afin de ne pas laisser le champ libre.



En revanche, on comprend par les nombreux retours que la console n'a définitivement aucune chance d'arriver l'année prochaine : plusieurs contacts de Schreier, dont beaucoup directement au coeur des first-party Sony, n'ont pour l'heure rien entendu de notable concernant la PlayStation 5, alors que c'est (fort logiquement) eux les premiers informés.